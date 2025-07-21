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MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti TBMM Grubu'nu Ziyaret Etti

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 15:16
MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti TBMM Grubu'nu Ziyaret Etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları doğrultusunda AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Kalın, Meclis'te, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile bir araya geldi.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Kalın'ın "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi verdiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Kalın, Meclis'te, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Kalın, Meclis'te, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.

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