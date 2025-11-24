MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında öğretmenleri toplumun geleceğinin güvenilir pusulası olarak nitelendirdi ve şükranlarını sundu.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:20
Öğretmenlerin rehberliği 'güvenilir pusula' olarak vurgulandı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenleri toplumun geleceğini şekillendiren en önemli rehberler olarak ön plana çıkardı.

Ülkemizin yarınlarını ilim, irfan ve adanmışlıkla inşa eden, gençlerimizin kalplerini sevgi ve özveriyle dolduran değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Bir kalemi eline alıp bir yüreğe dokunan, bir fikri yeşerten her öğretmen, milletimizin hafızasını, vicdanını ve umudunu şekillendirmektedir. Öğretmenlerimizin rehberliği, geleceğe uzanan yolda gençlerimiz için her zaman en güvenilir pusula olmuştur. Bu duygularla Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum.

Kalın, mesajında öğretmenlerin fedakârlığına ve gençlerin yetişmesindeki hayati rollerine dikkat çekerek, tüm öğretmenlere minnet ve şükranlarını iletti.

