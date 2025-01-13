MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas ile Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin mevcut durumunu ele aldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede müzakerelerde katedilen mesafe ve gelinen son noktalar üzerinde duruldu. Ayrıca, ateşkes çabalarının sürdürülmesine dair karşılıklı mutabakat sağlandığı vurgulandı.

Bu tür diplomatik temasların, bölgedeki tansiyonun azaltılması ve kalıcı bir barış ortamının sağlanması yönünde önemli bir adım olduğu düşünülüyor.