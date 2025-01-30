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MİT, Gazze'de 5 Taylandlı Rehineyi Serbest Bıraktı

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Gazze'de 5 Taylandlı rehinenin serbest bırakılmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:30
MİT, Gazze'de 5 Taylandlı Rehineyi Serbest Bıraktı

MİT, Taylandlı Rehineleri Gazze'de Kurtardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürüttüğü istihbarat diplomasisi neticesinde Gazze'de 5 Taylandlı rehinenin serbest bırakılmasını gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 7 Ekim 2023 itibarıyla başlayan ve yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail saldırıları sonrasında, 13 Ocak 2025 tarihinde Hamas ile İsrail arasında yapılacak esir ve tutuklu takası konusundaki anlaşma için çalışmalar sürdürülüyor.

MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasına verdiği önem çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde ateşkes sağlanması amacıyla ilgili tüm aktörlerle sürekli temas halinde oldu.

Kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstlenen MİT, aynı zamanda yaralı ve hasta sivillerin yanı sıra Gazze'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesinde önemli görevler üstlenmiştir. Ayrıca, yabancı ülkelerden gelen yardım talepleri çerçevesinde Gazze'deki yabancı uyruklu rehinelerin serbest bırakılması için de aracılık yaptı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması için sürecin başından bu yana Taylandlı muhataplarla koordineli bir çalışma yürüten MİT, Hamas ile temaslarını sürdürdü.

MİT'in etkin istihbarat diplomasisi çabaları sonucunda 5 Taylandlı rehinenin serbest bırakılmasının sağlandığı belirtildi.

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