MİT'in çökertti terörist yuvasında İsrail izi! Hücredeki notlar dikkat çekti

MİT, Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı planlayan DEAŞ'lı 32 kişiyi yakaladı. Teröristlerden 3'ü örgütün sözde istihbarat sorumlusuydu. Teröristlerin üzerinden çıkan İsrail parası ise şaşırttı.

Türkiye'deki DEAŞ hücresinin en önemli ismi olan “Ebu Leys” kod adlı Muhammad Hilaf İbrahim İbrahim, MİT tarafından çökertildi. Teröristin üzerinde İsrail parası bulundu. Paranın bir tarafında İngilizce olarak “Muhammad’e İsrail’den hatıra” yazılı bir not, diğer tarafında ise bir imza vardı.

MİT'in sağladığı istihbaratla, Türkiye'deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne saldırı planlayan DEAŞ'lı 32 kişi gözaltına alındı. Teröristlerden 3'ü örgütün sözde istihbarat sorumlusuydu. MİT, büyük bir eylemin eşiğindeki hücreyi son anda etkisiz hale getirdi.





MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki kod adlı Micbel EL-ŞUVEYHİ ve Ebu Leys kod adlı Mohammed Hilaf Ibrahim IBRAHIM’in Türkiye'deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli kod adlı sözde örgüt sorumlusu İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği'ne yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit etti. Yürütülen çalışmalar kapsamında 3 örgüt yöneticisi ile onlarla irtibatlı olan 29 şüpheli, MİT'in 9 farklı ilde düzenlediği şafak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, Ebu Leys kod adlı teröristin üzerinden üzerine not yazılmış İsrail parası çıktığı ortaya çıktı.





TERÖRİST HÜCRESİNDE PARANIN ÜZERİNDEKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ

Hücre sorumlusunun üzerinden çıkan delillerden biri de İsrail parasıydı. 50 yeni şekel değerindeki paranın bir tarafında İngilizce olarak “Muhammad’e İsrail’den hatıra” yazan bir not, diğer tarafında ise bir imza vardı. Bu paranın hücre üyesine kimin ve nasıl verdiği ise henüz bilinmiyor.

MİT ve emniyet güçleri, DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına yönelik 9 ilde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 3'ü örgütün sözde sorumlusu olan 32 şüpheli gözaltına alındı. Teröristlerden ele geçirilen dijital materyaller incelenmeye başlandı. 32 şüpheliden 25'i mahkeme kararıyla tutuklandı. 5 şüpheliye ev hapsi ve adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.