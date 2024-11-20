MİT, Kişisel Verileri Uygulayan Siber Suç Ağını Çökertti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yasadışı yollarla elde edilen kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan bir siber suç ağını çökertti. Operasyon neticesinde terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Yasa Dışı Veri Ticareti ve Uluslararası Bağlantılar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, bir siber suç ağı tarafından yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verilerin örgütsel faaliyetlerde kullanıldığını tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, bu suç ağının yurt dışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti yaptığı ve gizlenmek amacıyla ileri teknolojik yöntemler kullandığı belirlendi.

Ekonomik Kazanç ve Türkiye Aleyhine Faaliyetler

Şüphelilerin, uluslararası suç ağlarıyla işbirliği yaparak elde ettikleri kritik bilgileri ekonomik kazanç sağlamak ve Türkiye aleyhine faaliyetler düzenlemek amacıyla kullandıkları ortaya kondu. Yapılan analizler, gençlerin son yıllarda siber suçlara olan eğilimlerinin arttığını ve bu durumun yasa dışı faaliyetlerde kullanılan ağlara katılımı önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

Dijital Platformların Kullanımı ve Ulusal Güvenlik

Operasyonlar sayesinde, terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, istihbarat toplama ve yasa dışı gelir sağlama amacıyla kullandıkları da tespit edildi. Bu kapsamda, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki caydırıcılığını artırmak ve ulusal güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.