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MİT Koordinasyonunda Başarılı Esir Takası: Türkiye'nin Barış Diplomasisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, esir takasının Türkiye'nin barış odaklı diplomasi kapasitesini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:05
MİT Koordinasyonunda Başarılı Esir Takası: Türkiye'nin Barış Diplomasisi

MİT'in Koordinesinde Esir Takası Başarıyla Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin MİT (Millî İstihbarat Teşkilatı) koordinasyonunda Ankara'da düzenlenen esir takası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, bu başarılı takasın Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Barış Odaklı Diplomasi ve Türkiye'nin Rolü

Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki çok taraflı üslubun, Türkiye'nin uluslararası alanda barışa yönelik çabalarını güçlendirmeye devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin bölge ve dünya barışına katkı sunma yönündeki rolünün öneminin giderek arttığını dile getirdi.

Başarıların Arkasında Güçlü İstihbarat Diplomasi Var

Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye'nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bu dönemde, MİT'in güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde, Ankara'da 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 şahsın takası gerçekleştirilmiştir. Bu başarı, Türkiye'nin müzakere ve barış odaklı kapasitesini bir kez daha gözler önüne sermektedir."

Diyalog Zeminini Güçlendiren Emeğe Teşekkür

Çelik, dünya genelinde diyalog zeminlerinin zayıfladığı ve hukukun işlemez hale geldiği bir dönemde böylesi bir sonucun elde edilmesinin önemine değinerek, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti, 'yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışıyla bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam edecektir.

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