MİT, Reyhanlı Terör Saldırısının Faili Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de Yakalamayı Başardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladığını duyurdu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Koralı'nın saklandığı yeri tespit etti. MİT'in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Kuyucak'ta gözaltına alınan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Daha önce de MİT, terör saldırısıyla bağlantılı bir diğer isim olan Yusuf Nazik'i 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.