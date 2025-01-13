MİT, Reyhanlı Terör Saldırısının Faili Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de Yakalamayı Başardı

MİT, 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı yakaladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 12:50
MİT, Reyhanlı Terör Saldırısının Faili Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de Yakalamayı Başardı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladığını duyurdu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Koralı'nın saklandığı yeri tespit etti. MİT'in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda Kuyucak'ta gözaltına alınan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Daha önce de MİT, terör saldırısıyla bağlantılı bir diğer isim olan Yusuf Nazik'i 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Firari Şüpheli Aranıyor
2
Yunanistan, Bahçeköy Sınır Kapısını Yenileyecek
3
Gana'da Kolera Salgını: Ölü Sayısı 40'a Yükseldi
4
Resnick Ailesi, Los Angeles Yangınlarındaki Su Krizinin Merkezi Haline Geldi
5
Öz Orman-İş Sendikası'ndan Gelir Vergisi İndirimi Talebi
6
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Ana Muhaefetin Elinde Kırmızı Kart Olmaz'
7
Bakan Kurum, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak