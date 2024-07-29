MİT'ten Başarılı Operasyon: PKK/KCK'lı Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

MİT'in Başarılı Operasyonu

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekât alanına saldırı planlayan PKK/KCK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi.

Hedefteki Teröristler

Irak'ın Hakurk bölgesinde, MİT ekibi, Ronahi Dilhvin kod adlı Vesile Duran ve Arin Tolhildan kod adlı Dilan Öklü isimli terror grubu üyelerini hedef aldı. Bu başarılı operasyon, istihbarat birimlerinin titiz çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Eylem Planı ve Takip Süreci

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, MİT, terör örgütü üst düzey yöneticilerinin TSK'nın Hakurk bölgesine yönelik eylem talimatı verdiğini tespit etti. Bu talimatların, terör suçlarından arama kararı bulunan Vesile Duran ve Dilan Öklü tarafından sahadaki diğer örgüt mensuplarına iletildiği belirlendi. Bunun üzerine, Duran ve Öklü takibe alındı.

Operasyonun Gerçekleşmesi

MİT, eylem talimatlarını ileten bu teröristlere yönelik operasyon düzenleme kararı aldı. Duran ve Öklü ile buluşma yerine giden ekipler, gerçekleştirdikleri nokta operasyonuyla teröristleri etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin Geçmişi

Vesile Duran'ın, 2014 yılında PKK/KCK saflarına katıldığı ve 2015 yılında Irak'ın kuzeyinde silahlı eğitim aldıktan sonra bölgede aktif olduğu öğrenildi.

Diğer yandan, 2014'te henüz 15 yaşındayken örgütsel faaliyetlere katılan Dilan Öklü'nün, 2019 yılında etkisiz hale getirilen Tolhildan Zevki kod adlı Vedat Öklü'nün kardeşi olduğu belirlendi.