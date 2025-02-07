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MİT'ten Çarpıcı Operasyon: PKK'nın Sözde Sorumlusu Murat Keleş Etkisiz Hale Getirildi

MİT, Murat Keleş'i Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:00
MİT'ten Çarpıcı Operasyon: PKK'nın Sözde Sorumlusu Murat Keleş Etkisiz Hale Getirildi

MİT'ten Önemli Başarı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uzun süredir peşinde olduğu terör örgütü PKK/KCK'nın önemli isimlerinden Murat Keleş'i Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK'nın Sözde Sorumlusu

Murat Keleş, PKK'nın sözde sorumlularından biri olarak biliniyordu ve örgütün üst düzey yapılanmasında önemli bir rol oynamaktaydı. MİT'in başarılı operasyonu, terörle mücadele kapsamında yürütülen kritik çalışmaların bir parçası.

Operasyonun Detayları

Bu operasyon, MİT'in terörle mücadeledeki kararlılığını gösterirken, bölgedeki güvenlik durumunu da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Terör örgütünün yapısının çökertilmesi hedefleniyor.

Detayların daha netleşmesiyle birlikte, MİT'in bu operasyonuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması öngörülüyor.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ın Hakurk bölgesinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ın Hakurk bölgesinde...

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Murat Keleş'i Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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