MİT'ten nokta atışı operasyon: Kırmızı bültenle aranan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi
Terörden arananlar listesinin kırmızı bölümünde bulunan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir, MİT'in Irak'ın Gara bölgesinde yaptığı operasyon sonucu öldürüldü.
MİT'ten nokta atışı gibi operasyon. Operasyonda sözde PKK/HPG konsey üyesi olduğu tespit edilen Yunus Demir'in etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Irak'ın Gara bölgesinde yürütülen operasyonla yakalanan Demir kırmızı bültenle arananlar listesinde yer aldığı belirtiliyor.