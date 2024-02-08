MİT'ten nokta atışı operasyon: Kırmızı bültenle aranan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi

Terörden arananlar listesinin kırmızı bölümünde bulunan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir, MİT'in Irak'ın Gara bölgesinde yaptığı operasyon sonucu öldürüldü.

MİT'ten nokta atışı operasyon: Kırmızı bültenle aranan sözde PKK/HPG konsey üyesi Yunus Demir etkisiz hale getirildi
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MİT'ten nokta atışı gibi operasyon. Operasyonda sözde PKK/HPG konsey üyesi olduğu tespit edilen Yunus Demir'in etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Irak'ın Gara bölgesinde yürütülen operasyonla yakalanan Demir kırmızı bültenle arananlar listesinde yer aldığı belirtiliyor. 

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