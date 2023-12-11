MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), operasyon düzenleyerek "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'i etkisiz hale getirdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Zeynep Sevim'in PKK terör örgütünün sözde cephane sorumlularından biri olduğu tespit edildi.

MİT'ten nokta atışı operasyon: PKK'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında bulunan bir grup için cephane tedarik etme planları içinde olduğu belirlendi.

2014 yılında PKK/KCK kırsal kadrosuna katılan bir teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 2017'de Gara'da ve 2019'da Avaşin'de gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı belirlendi. Ayrıca, söz konusu teröristin Pençe-Kilit harekatında görev alan güvenlik güçlerine karşı düzenlenecek eylemlerde sözde cephane sorumlusu olarak çalışma gerçekleştiren kişi olduğu belirtildi. 

Alınan bilgilere göre ele geçirilen terörist Sevim'in kardeşi olan "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de , Tunceli'nin Ovacık'da etkisiz hale getirilmişti. 

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