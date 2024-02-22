MİT'ten PKK/YPG'ye nokta atışı operasyon: Örgütün sözde sorumlusu Murat Ateş etkisiz hale getirildi

MİT terör örgütleri ile mücadeleyi sürdürüyor. Suriye'nin Kamışlı bölgesine yapılan operasyoda PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Murat Ateş etkisiz hale getirildiği bilgisine ulaşıldı.
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