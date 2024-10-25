DOLAR
34,28 -0,12%
EURO
37,17 -0,09%
ALTIN
2.997,48 0,42%
BITCOIN
2.318.574,42 0,86%

MİT'ten PKK/YPG'ye Yönelik Büyük Operasyon

MİT, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından PKK/YPG'ye ait 120 hedefi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:43
MİT'ten PKK/YPG'ye Yönelik Büyük Operasyon

MİT'ten PKK/YPG'ye Cevap

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısının ardından harekete geçti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik yapılan saldırının akabinde MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ait toplam 120 hedefi vurdu.

Devam Eden Operasyonlar

MİT, düzenlediği operasyona ilişkin olarak, terör örgütüne karşı hedefe ulaşıncaya değin çalışmalarına aralıksız devam edeceğini duyurdu. Bu süreçte, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve etkinliği ön planda tutuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya, Kuzey Kore Askerlerinin Rusya'ya Gönderilmesine Dair Endişelerini Aydınlatıyor
2
Türk Firmaları Irak'ta Sulama Altyapısını Geliştiriyor
3
Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
4
Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
5
Belçika'nın Şirinler Dünyası Ziyarete Açıldı
6
Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe
7
Scholz'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Açıklama

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı