MİT'ten PKK/YPG'ye Yönelik Büyük Operasyon

MİT'ten PKK/YPG'ye Cevap

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısının ardından harekete geçti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 23 Ekim'de TUSAŞ'a yönelik yapılan saldırının akabinde MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ait toplam 120 hedefi vurdu.

Devam Eden Operasyonlar

MİT, düzenlediği operasyona ilişkin olarak, terör örgütüne karşı hedefe ulaşıncaya değin çalışmalarına aralıksız devam edeceğini duyurdu. Bu süreçte, güvenlik güçlerinin kararlılığı ve etkinliği ön planda tutuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 120 hedefi vurdu.