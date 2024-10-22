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MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa Yapılanmasına Operasyon

İstanbul ve Balıkesir’de düzenlenen ortak operasyonda, PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasındaki 3 terörist yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:07
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa Yapılanmasına Operasyon

MİT ve Emniyet Birlikte Operasyon Düzenledi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

3 Kardeş Yakalandı

Uzun süredir izlenen terör örgütü üyeleri, aynı aileden 3 kardeş, bu operasyon ile ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, teröristlerden Zeynep Taşkıran ve Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir’de yakalandı.

Yargılanma Süreci Başladı

Gözaltına alınan teröristler, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Örgütsel Faaliyetler

Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa'daki yapılanmasında Türkiye aleyhine düzenlenen çeşitli eylem ve etkinliklere katıldığı, Hatın Şahbaz'ın da Köln ve Paris'te gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlendi. Ayrıca, Zübeyde Taşkıran'ın Alman vatandaşı olduktan sonra isim değiştirerek "Denise Taşkıran" adıyla örgütsel faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

Önemli Bilgiler Elde Edildi

Bu operasyon sonucunda, PKK/KCK'nın Avrupa yapılanması hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Örgütle bağlantılı diğer eylem ve etkinliklerin de aydınlatılması hedefleniyor.

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