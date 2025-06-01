MİT ve ISI'nın Ortak Operasyonunda DEAŞ'ın Sözde Sorumlusu Yakalandı

MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI ortak bir operasyona imza atarak, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten Özgür Altun isimli şahsı yakaladı.

Turuncu kategoride aranan Altun, Pakistan-Afganistan sınırında gerçekleştiren bu operasyonda ele geçirildi. Bu başarılı operasyon, iki ülke arasındaki iş birliğinin ve uluslararası terörle mücadele konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, Altun’un yakalanmasının, DEAŞ'ın faaliyetlerini azaltma hususunda önemli bir adım olarak görüldüğünü belirtiyor. Operasyon sonrası detayların açıklanması bekleniyor.

MİT ile Pakistan istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonunda, turuncu kategoride aranan DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalandı.