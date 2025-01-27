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MİT ve Jandarma'dan Kişisel Verilere Erişim Sağlayan Çeteye Baskın

MİT, Jandarma ve USOM'un ortak operasyonunda kişisel verilere hukuka aykırı erişim sağlanan 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:42
MİT ve Jandarma'dan Kişisel Verilere Erişim Sağlayan Çeteye Baskın

Kişisel Verilere Yönelik Önemli Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen operasyon, Türkiye vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir adım olarak kaydedildi. Bu operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yazılımın Hukuka Aykırı Kullanımı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara yönelik geliştirilmiş bir yazılım olan "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen uygulama sayesinde vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

Yanıltıcı Pazarlama Stratejisi

Söz konusu yazılımın, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile entegre olduğu yönünde yanıltıcı beyanlarla geniş bir kullanıcı ağına yayıldığı ortaya çıktı.

Operasyonun Detayları

MİT'in sağladığı istihbarat neticesinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Devam Eden Soruşturma

Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına dair detaylı incelemeler devam ediyor. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da soruşturmaya dahil edilmiş durumda. Bu süreç, hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarını ortaya çıkarmayı ve suç gelirlerinin engellenmesini hedefliyor.

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