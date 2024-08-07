Mitroviça'da Sırpların Gösterisi: İbre Köprüsü ve Güvenlik Endişeleri

Mitroviça'da Sırplardan Protesto

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde, İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasına karşı yaklaşık 700 kişi bir araya geldi. Sırpların yoğun olduğu bu alanda gerçekleştirilen gösteride, Sırbistan lehine ve Kosova aleyhine sloganlar atıldı.

Gösterinin Detayları

Etkinlikte, "NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nden (KFOR) bizi korumasını istiyoruz" ve "Bir zamanlar köprüde varlığımızı savunuyorduk, şimdi ise yok oluşumuzu savunuyoruz" yazılı pankartlar taşındı.

Mitroviçalı Yetkililerin Açıklamaları

Gösteri sırasında konuşan Mitroviçalı Sırp hakim Nikola Kabasic, vatandaşların kendilerini güvende hissetmemesi nedeniyle köprünün trafiğe açılmasına karşı olduklarını belirtti. Kabasic, "Bu bizim çıkarımıza değil, kendimizi güvende hissetmiyoruz. Biz burada birlikte yaşıyoruz, biz güneye yürüyoruz, onlar kuzeye geliyorlar," diyerek endişelerini dile getirdi.

Güvenlik Önlemleri

Yaklaşık bir saat süren olaysız gösterinin ardından Kosova polisi ve KFOR ekipleri, köprü etrafında güvenlik önlemlerini artırdı. İbre nehri üzerindeki ana köprü, 1999 yılından beri yalnızca yaya geçişine açıktır ve KFOR askerleri tarafından sürekli gözetim altındadır.

Bölünmüş Şehir: Mitroviça

Kosova'daki savaşın ardından 25 yıl ve bağımsızlığın ilanının üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen, Mitroviça güney ve kuzeydeki Arnavutlar ile Sırpların ayrıldığı bir "bölünmüş şehir" olmaya devam ediyor. Kosovalı yetkililer, son zamanlarda bu köprünün araç trafiğine açılması için çalışmalara başlamışlardır, ancak daha önceki girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Quint ülkeleri, KFOR ve ilgili diğer taraflar da köprünün trafiğe açılmasına karşı olduğunu ifade etmişlerdir.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da, şehri güney ve kuzey olarak ikiye ayıran İbre nehri üzerindeki ana köprünün araç trafiğine açılmasını istemeyen Sırplar gösteri yaptı.