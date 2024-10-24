Miyav Kukla Oyunu, İstanbul'da Prömiyer Yapıyor

Miyav Kukla Oyunu, Zorlu PSM'de İstanbul'da Sahne Alacak

"Miyav" kukla oyunu, deprem bölgesindeki çocuklarla buluşmak üzere yola çıktı ve ilk olarak Adıyaman'da sahnelenerek büyük bir ilgi gördü. Şimdi ise İstanbul'daki prömiyeri için geri sayım başladı. 27 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak olan oyun, arka planda zorlu koşullara dikkat çekiyor.

Yönetmen Tito Lorefice'den Açıklamalar

Oyunun yönetmeni Tito Lorefice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazar Burcu Görek ile birlikte Prag'da gerçekleştirdikleri kukla şovu izleme deneyimleri sonucu bir kukla oyunu oluşturma fikrinin ortaya çıktığını belirtti. Lorefice, "Kediler, bizim hem ailelere hem de çocuklara ulaşabilmemizi sağladı. İstanbul kedileri ile anılan bir şehir olduğumuz için bir 'kedi hikayesi' dikkatimizi çekti," dedi.

Çocuklar İçin Uygun Bir Oyun Geliştirme Süreci

Lorefice, çocuklar için bir oyun ortaya koymanın zorluklarına da değinerek, "Çocuklar sanatsal kriterlere sahip değildir. Onların sahnede gördükleri olumsuz unsurlar, hayatlarında olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, olayı daha eğlenceli ve Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir şekilde ele almaya çalıştık," ifadelerini kullandı.

Oyunun Teması ve Hikayesi

Yazar Burcu Görek, ilk sahnelendikleri Adıyaman'daki 10 gösterim sonrası şimdi İstanbul'da sahne alacaklarını belirtti. Oyun, kaybolan kedi Minnoş’un yeni yuvasına ve dostlarına kavuşma hikayesini konu alıyor. Görek, "Aile boyu keyifle izlenebilir, gölgemizin iki kedi ve iki insanın kesişen yollarını nasıl dostluğa dönüştüğünü anlatıyor," şeklinde açıklamalar yaptı.

Oyunculardan Duygusal Zamanlar

Oyunculardan Erdi Kökerer, deprem bölgesinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, "Oynadığımız yerlerde çocukların gözlerindeki ışık bize umudu hissettirdi," dedi. Oyuncu Defne Kar ise, "Sevgi ve aşka dair unsurların çocuklardaki umudu artırdığını gördük," ifadeleriyle deneyimlerini paylaştı.

Oyunun Yapımcıları

Bu Yapım tarafından sahnelenen "Miyav" kukla oyunu, izleyicilere keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Deprem bölgesindeki çocuklara umut olmak için yola çıkan ve ilk kez Adıyaman'da sahnelenen "Miyav" kukla oyunu, 27 Ekim'de İstanbul'da seyircilerle buluşacak.

Deprem bölgesindeki çocuklara umut olmak için yola çıkan ve ilk kez Adıyaman'da sahnelenen "Miyav" kukla oyunu, 27 Ekim'de İstanbul'da seyircilerle buluşacak.