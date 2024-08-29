Miyosen Dönemi'nde Timsahlar ve Kaplan Köpek Balıkları Dugongları Avlamış Olabilir

Miyosen Dönemi'nde Deniz Hayvanları Av İlişkisi

Yapılan yeni bir araştırma, Miyosen Dönemi'nde denizineği familyasından dugongların, hem timsahlar hem de kaplan köpek balığı tarafından avlanmış olabileceğini ortaya koydu.

İskelet Üzerinde Isırık İzleri

İsviçre’nin Zürih Üniversitesindeki araştırmacılar, Venezuela'nın kuzeyinde keşfedilen dugong türüne ait nesli tükenmiş Culebratherium cinsine ait bir iskeleti inceledi. İskelet üzerinde üç farklı ısırık izi tespit edildi.

Avcılar Arasındaki İlişki

Bulgular, bu diş izlerinin şekil ve derinlikleri ile timsah ve kaplan köpek balığına ait olabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, 11-23 milyon yıl önce timsahın dugonga saldırarak yaralanmasına ve ardından kaplan köpek balığının ona saldırmış olabileceğine dikkat çekti.

Önemli Bulgular

Araştırmanın yazarlarından Aldo Benites-Palomino, "Günümüzde avcıların öldürdüğü avların başka hayvanlar tarafından tüketildiğini sıkça görüyoruz fakat bu davranışın fosil kaynağı nadir bulunur." dedi. Benites-Palomino, bulgularının birden fazla avcının aynı avdan nasıl beslenebileceğini gösterdiğini belirtti.

Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan bu çalışma, Miyosen Dönemi'ndeki karmaşık ekosistem dinamiklerine ışık tutmaktadır.