Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Miyosen Dönemi'nde Timsahlar ve Kaplan Köpek Balıkları Dugongları Avlamış Olabilir

Miyosen Dönemi'nde dugongların timsahlar ve kaplan köpek balıkları tarafından avlanması üzerine yeni bulgular.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:17
Miyosen Dönemi'nde Timsahlar ve Kaplan Köpek Balıkları Dugongları Avlamış Olabilir

Miyosen Dönemi'nde Deniz Hayvanları Av İlişkisi

Yapılan yeni bir araştırma, Miyosen Dönemi'nde denizineği familyasından dugongların, hem timsahlar hem de kaplan köpek balığı tarafından avlanmış olabileceğini ortaya koydu.

İskelet Üzerinde Isırık İzleri

İsviçre’nin Zürih Üniversitesindeki araştırmacılar, Venezuela'nın kuzeyinde keşfedilen dugong türüne ait nesli tükenmiş Culebratherium cinsine ait bir iskeleti inceledi. İskelet üzerinde üç farklı ısırık izi tespit edildi.

Avcılar Arasındaki İlişki

Bulgular, bu diş izlerinin şekil ve derinlikleri ile timsah ve kaplan köpek balığına ait olabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar, 11-23 milyon yıl önce timsahın dugonga saldırarak yaralanmasına ve ardından kaplan köpek balığının ona saldırmış olabileceğine dikkat çekti.

Önemli Bulgular

Araştırmanın yazarlarından Aldo Benites-Palomino, "Günümüzde avcıların öldürdüğü avların başka hayvanlar tarafından tüketildiğini sıkça görüyoruz fakat bu davranışın fosil kaynağı nadir bulunur." dedi. Benites-Palomino, bulgularının birden fazla avcının aynı avdan nasıl beslenebileceğini gösterdiğini belirtti.

Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde yayımlanan bu çalışma, Miyosen Dönemi'ndeki karmaşık ekosistem dinamiklerine ışık tutmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar