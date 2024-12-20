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MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

İlkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'ni ziyaret etti ve etkinlikte birçok deneyim kazandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:20
MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, Öğrencilere Tarih ve Kültür Dolu Bir Gün Sundı

Yerli Malı Haftası dolayısıyla MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, 100'ü aşkın ilkokul ve okul öncesi öğrencisine kapılarını açtı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı müze, Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu, Selçuklu Koleji ve MKE Kreş ve Gündüz Bakımevinin minik ziyaretçilerini ağırladı.

Tanıtım ve Mini Konserle Neşeli Bir Etkinlik

Etkinlikte, müze yetkilileri öğrencilere müze ve sergilenen ürünler hakkında bilgi verdi. Tanıtım sonrası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından gerçekleştirilen konserle çocuklar keyifle vakit geçirdi.

Müze sorumusu Tuğba Öztürk Tursun, müzenin iki ana bölüm ve bir bahçeden oluştuğunu belirtirken, Türkiye'nin tek askeri müzesi olma özelliği taşıdığını aktardı. Müze, 2. Abdülhamid döneminden günümüze kadar uzanan yerli savunma sanayisinin gelişimini gözler önüne seriyor.

Yerli Malı Farkındalığı Yaratılıyor

Tursun, müze envanterinin MKE'nin 1950'den bugüne milli savunma sanayisine katkılarını içerdiğini ifade ederek, bu etkinlik sayesinde yerli malı kullanımına yönelik farkındalık yaratmayı amaçladıklarını aktardı.

Öğrencilere tarih, kültür ve milli bilinci aşılamak adına yapılan etkinliklerin önemine de vurgu yapan Tursun, "Öğrencilerimiz, geleceğimizin velinimetleri. Onlara tarihimizi öğretmek, kültürümüzü benimsetmek büyük bir sorumluluktur." dedi.

Öğrencilerin Düşüncelerini Paylaştı

Müzeyi gezen öğrencilerden Hayra Anteplioğlu, "Yerli silahları görmek için geldik. Müze çok güzel, burada tarihi görmemiz harika! Arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye ederim." dedi. Aytuğ Öz ise "Burada hiç görmediğim silahları gördüm ve arkadaşlarıma buraya gelmelerini öneririm." şeklinde konuştu. Kerem Yavuz ise annesinin izniyle geldiği müzede geçmişten kalma eşyaları görmenin mutluluğunu yaşadı.

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, haftaiçi her gün 08:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilmektedir.

Başkentte 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi ve okul öncesi eğitim gören öğrenciler, Yerli Malı Haftası...

Başkentte 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi ve okul öncesi eğitim gören öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalatı-ı Harbiye Müzesi'ni ziyaret etti. Etkinlik sırasında, müze yetkililerince öğrencilere müze ve sergilenen ürünler tanıtıldı.

Başkentte 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi ve okul öncesi eğitim gören öğrenciler, Yerli Malı Haftası...

Başkentte 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi ve okul öncesi eğitim gören öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalatı-ı Harbiye Müzesi'ni ziyaret etti. Etkinlik sırasında, müze yetkililerince öğrencilere müze ve sergilenen ürünler tanıtıldı.

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