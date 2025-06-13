MKE ve MEB Arasında Mesleki Eğitimde Önemli İş Birliği Protokolü

MKE ve MEB Arasında Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, "Sektör İçi Mesleki Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü" imzaladı. Protokol, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Salih Kaygusuz tarafından onaylandı.

Kırıkkale’de Uygulamaya Geçilecek

Yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale'de bulunan MKE Mühimmat Fabrikasında açılacak olan Dershanesiz Okul Modeli ile mesleki eğitim alan öğrenciler, fabrikada doğrudan üretim hattının içinde eğitim alacaklar. Bu pilot uygulama, makine ve teknoloji tasarımı alanında gerçekleştirilecek.

Usta-Çırak İlişkisi ile Eğitim Fırsatı

Öğrenciler, alan öğretmenlerinin rehberliğinde MKE çalışanlarıyla aynı üretim hatlarında 4 günlük uygulama eğitimi fırsatına sahip olacaklar. MKE Mühimmat Fabrikası içerisindeki yerleşkede teorik ve uygulamalı dersler alacak olan öğrenciler, eğitimin tüm aşamalarında mavi yaka çalışanlarla aynı kişisel koruyucu donanımları kullanacaklar.

Temel İhtiyaçlar Karşılanacak

İlk uygulamanın 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde başlaması planlanıyor. Eğitime kabul edilen öğrencilerin kırtasiye, giyim, ulaşım ve yeme-içme gibi temel ihtiyaçları MKE tarafından karşılanacak. Ayrıca, öğrencilere asgari ücretin %30'u kadar ücret ödenecek.

Mesleki Belgelere Sahip Olacaklar

Öğrenciler, mesleki eğitimlerini tamamladıktan sonra 11. sınıf sınavında başarılı olmaları halinde çıraklık belgesi, 12. sınıf sınavında başarılı olmaları durumunda ise meslek lisesi diploması ve ustalık belgesi kazanacaklar.

MKE'de İstihdam Fırsatı ve Burs İmkanları

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve MKE tarafından düzenlenecek mesleki yeterlilik sınavından geçen öğrenciler, doğrudan MKE bünyesinde istihdam edilecek. Protokol çerçevesinde eğitimlerini tamamlayarak ilgili bölümde en iyi üç üniversiteye yerleşen öğrencilere, üniversite eğitimleri süresince burs ve staj imkanı sunulacak. Son sınıf öğrencileri ise aday mühendislik programına dahil edilecek.

Öğretmenler İçin Sürekli Eğitim Fırsatları

MKE'nin Dershanesiz Okul'unda görev alacak öğretmenler, sektörel gelişmeleri takip edebilmeleri için çeşitli hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulacaklar.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında "Sektör İçi Mesleki Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü" imzalandı.