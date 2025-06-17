Mobbing: Çalışma Hayatının Vebası

Mobbing Nedir ve Hangi Belirtileri Vardır?

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel Başkanı İsmail Akgün, mobbingi tanımlayarak, çalışanların bu durumun farkında olmaları gerektiğine işaret etti. Akgün, ‘İş yerinde bir kişi ya da birden fazla kişiye yönelik hedefleme varsa, bu durum ciddiye alınmalıdır’ dedi.

Mobbingin Tanımı ve Uygulama Biçimleri

Akgün, Mobbingin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tanımına göre, “İş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından, diğer kişi ya da kişilere yönelik, belirli süre devam eden sistematik yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırma amacı taşıyan, mağdurun kişilik değerlerine, mesleki konumuna zarar veren davranışlar” olduğunu belirtti.

Akgün, mobbingin “doğrudan ya da dolaylı yollarla uygulanabileceğini” vurgulayarak, ‘Çalışana aşırı iş yükü verilmesi,’ ‘dedikodu yapma’ gibi davranışların da mobbing kapsamına girdiğini ifade etti.

Mobbingin Etkileri ve Cinsiyet Eşitliği

Mobbing vakaları, kamu ve özel sektörde, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her alanda görülebilmektedir. Akgün, 'Mobbing, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ciddi olumsuz etkiler yaratır’ şeklinde konuştu. Okuyuculara, mobbingin fiziksel belirtilerinin uyku düzensizlikleri ve sindirim problemleri olabileceğini aktardı.

Mobbinge Uğrayanlar Ne Yapmalı?

Akgün, mobbing mağdurlarının öncelikle sakin kalması ve durumu anlaması gerektiğini belirtti. Eğer kişi mobbing yaşadığından şüpheleniyorsa, bunu sözlü olarak üst yönetime bildirmeli. Yapılan başvurular sonucunda çözüm elde edilemiyorsa, yazılı başvuru yapmak daha etkili olabilir.

Mobbing İddialarını İspatlamak İçin Belgeler

Mobbing iddialarının ispatında belgelerin önemi büyüktür. Akgün, yazılı belgeler, dijital yazışmalar, sağlık raporları ve kamera kayıtlarının delil niteliği taşıdığını aktardı. Ayrıca, yaşanan durumların not alınması da süreci kolaylaştırabilir.

Mobbing ile Mücadelede Yasal Düzenlemeler

Akgün, mobbingin Türk hukuk sisteminde doğrudan tanımlanmadığını ancak çeşitli hukuk normlarıyla dolaylı olarak düzenlendiğini dikkat çekti. İş Kanunu’na göre, mobbing uygulayan kişinin tazminatsız işten çıkartılması mümkün.

2011 yılında yapılan düzenlemeler ve 2025/3 sayılı “İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi” Genelgesi ile mobbing ile mücadelede önemli adımlar atıldığını belirten Akgün, işverenlere sorumluluk yüklendiğini, eğitimlerin zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel Başkanı İsmail Akgün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği (MEYAD) Genel Başkanı İsmail Akgün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.