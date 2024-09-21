Moda'da Deniz Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Kıyı Temizliği İçin Bir Araya Geldiler

Kadıköy'ün gözde semti Moda'da, denizleri koruma amacıyla gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinliği büyük bir katılımla yapıldı. DenizTemiz Derneği (TURMEPA) tarafından organize edilen bu etkinlik, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında düzenlendi.

Büyük Bir Gönüllü Katılımı

Etkinliğe, yaklaşık 300 gönüllü katıldı. Katılımcılar, izmarit, plastik, kağıt, cam ve metal gibi çeşitli atıkları denizden topladılar.

Yağışa Rağmen Yüksek Başarı

Yağmurlu havaya rağmen etkinlikte yoğun bir ilgi görüldü. Toplamda 130 kilogram atık ve yaklaşık 20 bin sigara izmariti toplandı. Bu sayede denizlerimizin temizliği ve sağlığı için önemli bir adım atılmış oldu.

DenizTemiz Derneği, bu tür etkinliklerle denizlerin korunmasına ve ekosistemin sürdürülebilirliğine dikkat çekmeye devam edecek.

Kadıköy'ün Moda sahilinde denizleri korumak için gönüllülerce kıyı temizliği yapılarak, atık ve çöpler toplandı. DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 300 gönüllü izmarit, plastik, kağıt, cam ve metal atıkları denizden topladı.

Kadıköy'ün Moda sahilinde denizleri korumak için gönüllülerce kıyı temizliği yapılarak, atık ve çöpler toplandı. DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 300 gönüllü izmarit, plastik, kağıt, cam ve metal atıkları denizden topladı.

Kadıköy'ün Moda sahilinde denizleri korumak için gönüllülerce kıyı temizliği yapılarak, atık ve çöpler toplandı. DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 300 gönüllü izmarit, plastik, kağıt, cam ve metal atıkları denizden topladı.

Kadıköy'ün Moda sahilinde denizleri korumak için gönüllülerce kıyı temizliği yapılarak, atık ve çöpler toplandı. DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 300 gönüllü izmarit, plastik, kağıt, cam ve metal atıkları denizden topladı.