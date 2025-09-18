Modern Sulama Hibeleriyle Tarımda Rekabet Gücü Artıyor

GÜLSELİ KENARLI - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın modern ve bireysel sulama yatırımlarına sağladığı hibe destekleri, üretimi güvence altına alarak rekabet gücünü artırıyor.

Program Detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde modern ve bireysel sulama yatırımlarına 10 milyon liraya kadar, proje bedelinin yüzde 50’si oranında hibe veriyor.

Program kapsamında desteklenen uygulamalar arasında akıllı sulama, tarla içi damlama, yağmurlama, mikro yağmurlama, tarla içi yüzey altı damlama, lineer veya center pivot, tamburlu, güneş enerjili sulama ve tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri yer alıyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, bireysel sulama sistemleri kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan 3 bin 114 proje kabul edildi. Bunlar için yaklaşık 1,2 milyar lira destek sağlanarak, 280 bin dekar alanda modern bireysel sulama sistemleri kurulması planlanıyor. Projelerle kırsalda yaklaşık 6 bin kişinin istihdamının korunması hedefleniyor.

Kabul edilen 755 proje için 45 bin 472 dekar alanda 237,2 milyon liralık yüzde 50 hibe desteği üreticilerin hesabına aktarıldı.

Öte yandan, yüzde 45-65 su tasarrufu sağlayan akıllı sulama sistemlerine bu yıl 11 yatırımcıya 28 milyon lira hibe verilecek.

Uzman Değerlendirmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, AA muhabirine desteklerin sektöre katkı sağladığını belirtti. Demir, akıllı sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayacağını ve çiftçilerin üretim verimliliğini artıracağını vurgulayarak, "Tarımda modern sulama tekniklerinin yaygınlaşmasıyla geleceğe daha güçlü hazırlanacağız." dedi.

Demir, Türkiye'nin mevcut su varlığının korunması için sulama konusunda bilinçli adımların atılması gerektiğine işaret ederek ülkenin yıllık 112 milyar metreküplük su kaynağının doğru yöntemlerle kullanılması gerektiğini kaydetti.

Tarımda kullanılan suyun daha verimli değerlendirilebileceğini dile getiren Demir, "Çözüm akıllı sulama sistemlerinden geçiyor. Bir telefon veya GPS aracılığıyla sulama sistemini uzaktan kontrol edebileceğiniz, toprağın nem durumunu anlık takip ederek sulamayı başlatabileceğiniz mekanizmalar tarımın geleceği için büyük bir fırsat. Damla ya da yağmurlama sulama sistemleri zaten olmazsa olmaz, ancak akıllı sulamayla suyu daha etkin kullanmak mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Demir, ülkenin tarımda güçlü bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Biz de çiftçiliğimizi modernleştirerek akıllı tarım ve akıllı sulama uygulamalarını devreye aldığımızda hem rekabet gücümüzü artıracağız hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel sulama desteklerinin çiftçilerin sisteme uyum sağlaması için önemli bir fırsat olduğunu aktaran Demir, "Bu destekler sayesinde çiftçilerimiz hem yeni sistemlere alışıyor hem de su tasarrufu sağlayarak üretimlerini güvence altına alıyor. Uzun vadede bu adımlar, Türkiye'nin su kaynaklarını daha verimli kullanmasına ve tarımın geleceğini güçlendirmesine önemli katkılar sunacak." dedi.