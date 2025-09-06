Modi: Hindistan-ABD İlişkileri "Olumlu" ve "İleriye Dönük"

Başbakan Modi, Trump'ın değerlendirmesini takdir etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik olumlu değerlendirmesini takdir ederek, paylaşımında "Hindistan ile ABD hem oldukça olumlu hem de ileriye dönük kapsamlı ve küresel bir stratejik ortaklığa sahip." ifadelerini kullandı.

Modi, bu açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı ve Trump'ın Hindistan-ABD ilişkilerini konu alan sözlerini değerlendirdi.

Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Modi ile her zaman dost kalacağım, o harika bir başbakan. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Hindistan ve ABD arasında özel bir ilişki var. Endişelenecek bir şey yok." demişti.

Daha önce, Trump'ın temmuz sonunda Hindistan'a, "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı alması, iki ülke arasındaki gümrük vergisi gerilimini tırmandırmıştı.