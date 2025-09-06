DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.562.909 0,67%

Modi: Hindistan-ABD İlişkileri "Olumlu" ve "İleriye Dönük"

Modi, Trump'ın olumlu değerlendirmesini takdir ederek Hindistan ile ABD'nin kapsamlı ve küresel bir stratejik ortaklığa sahip olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 12:05
Modi: Hindistan-ABD İlişkileri "Olumlu" ve "İleriye Dönük"

Modi: Hindistan-ABD İlişkileri "Olumlu" ve "İleriye Dönük"

Başbakan Modi, Trump'ın değerlendirmesini takdir etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik olumlu değerlendirmesini takdir ederek, paylaşımında "Hindistan ile ABD hem oldukça olumlu hem de ileriye dönük kapsamlı ve küresel bir stratejik ortaklığa sahip." ifadelerini kullandı.

Modi, bu açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı ve Trump'ın Hindistan-ABD ilişkilerini konu alan sözlerini değerlendirdi.

Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Modi ile her zaman dost kalacağım, o harika bir başbakan. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Hindistan ve ABD arasında özel bir ilişki var. Endişelenecek bir şey yok." demişti.

Daha önce, Trump'ın temmuz sonunda Hindistan'a, "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı alması, iki ülke arasındaki gümrük vergisi gerilimini tırmandırmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MHP Iğdır'da 'Terörsüz Türkiye' Ziyaretleri: Şehit Aileleri ve Aşiret Federasyonu'na Destek
2
Trump, Maduro'ya Baskı İçin Venezuela Kartellerine Yönelik Askeri Seçenekleri Değerlendiriyor
3
Kara Yollarında Çalışmalar: TEM ve TAG'da Trafik Düzenlemeleri
4
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi
5
Söder: NATO askerleri Ukrayna'da konuşlandırılamaz
6
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksatıyor
7
Balıkesir'in 103. Kurtuluş Yıldönümü 'Tülütabaklar' Gösterisiyle Kutlandı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı