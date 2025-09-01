DOLAR
Modi: Hindistan ve Rusya Zor Koşullarda Bile Omuz Omuza

Modi, ŞİÖ Zirvesi'nde Putin'le buluştu; Hindistan ile Rusya'nın zor koşullarda dahi birlikte hareket ettiğini ve Ukrayna için barış çağrısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:31
ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde Tiencin buluşması

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin ardından, iki ülke ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Modi, Ukrayna'da barışın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, «Hindistan ve Rusya, en zor şartlar altında bile her zaman omuz omuza ilerlemiştir.» dedi ve tarafların çatışmayı sona erdirip barışı tesis etme yönünde yapıcı adımlar atmasını umduğunu belirtti.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Putin, iki ülke arasındaki işbirliğinin BRICS, G20, Birleşmiş Milletler ve ŞİÖ gibi platformlarda ilerlediğini ifade etti. Putin, ilişkilerin «özel imtiyazlı stratejik ortaklık» seviyesinde bulunduğunu söyleyerek, çok yönlü ilişkilerin bu ilkelerle etkin şekilde geliştiğini belirtti.

Putin ayrıca ticaretin ve turist ziyaretlerinin arttığına dikkat çekti: «Ülkelerimiz, on yıllardır dostane ilişkilere sahiptir. Bu, gelecekte de ilişkilerimizin gelişmesinin temelidir ve bu ilişkiler, halklarımızın büyük çoğunluğu tarafından desteklenmektedir.»

Modi, iki ülke arasındaki güçlü bağlara işaret edip, 1,4 milyar Hint vatandaşının Putin'in bu yıl Hindistan'a yapmayı planladığı ziyareti beklediğini söyledi. Modi, Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin küresel barış, istikrar ve refah için de gerekli olduğunu vurguladı.

Ukrayna savaşına ilişkin sözlerinde Modi, «Barışın tesis edilmesine yönelik tüm son çabaları memnuniyetle karşılıyor ve tüm tarafların bu konuya yapıcı şekilde yaklaşmasını umuyoruz. Çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmenin ve barışı sağlamanın yollarını aramak gerekir. Bu, tüm insanlığın çağrısıdır.» ifadelerini kullandı.

Her iki liderin açıklamaları, Tiencin'deki ŞİÖ zirvesi çerçevesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası platformlarda ortak hareket etme iradesinin sürdüğünü gösterdi.

