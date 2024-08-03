Mogadişu'da Eş-Şebab Saldırısı: 32 Ölü, 63 Yaralı

Mogadişu'daki Korkunç Saldırı

Somali'nin başkenti olan Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab tarafından gerçekleştirilen bombalı ve silahlı saldırıda, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Somali Polis Sözcülüğü'nden alınan bilgilere göre, saldırganlar, şehrin ünlü Lido Plajı ve Beach View Otelini hedef aldı. Bir intihar bombacısı, kalabalık bir plajda kendini patlatarak büyük bir patlama gerçekleştirdi. Aynı zamanda birkaç saldırgan da otelin içine girerek rastgele ateş açtı.

Güvenlik Güçleri ile Mücadele

Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği belirtildi. Olayın ardından olay yerinde büyük bir kaos yaşanırken, yaralılar acilen hastanelere sevk edildi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralının olduğu görülmektedir. Yaşanan bu trajik olay sonrası, hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için topluma kan bağışı çağrısı yapıldı.

Sorumluluk İddiası

Terör örgütü Eş-Şebab, gerçekleştirilen bu saldırının sorumluluğunu üstlendi. Halkın endişelerini artıran bu olay, ülkenin güvenlik durumunu yeniden gündeme taşıdı.