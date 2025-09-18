Moğolistan'da Keşfedilen En Eski Pachycephalosaur Fosili: zavacephale rinpoche

Gobi Çölü'nde 108 milyon yıllık en eski ve eksiksiz pachycephalosaur fosili zavacephale rinpoche bulundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:59
Moğolistan'da Keşfedilen En Eski Pachycephalosaur Fosili: zavacephale rinpoche

Moğolistan'da Keşfedilen En Eski Pachycephalosaur: zavacephale rinpoche

Paleontologlar, Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde kubbeli kafatasıyla bilinen pachycephalosaur grubuna ait, bugüne dek bulunan en eski ve eksiksiz fosil kalıntılarını ortaya çıkardı.

Keşif ve buluntu detayları

Araştırmacılar, Doğu Gobi Havzasındaki Khuren Dukh bölgesinde iyi korunmuş omurga, kafatası, kalça ve uzuv kemiklerinin yanı sıra besinleri öğütmek için kullanıldığı düşünülen mide taşları (gastrolith) fosillerini tespit etti. Bilim insanları, bu kalıntıların yaklaşık 108 milyon yıl öncesine, Erken Kretase Dönemi'ne ait olduğunu ve bugüne kadar bilinen en eski ve en eksiksiz pachycephalosaur örneği olduğunu belirtti.

Yeni türe verilen isim

Araştırmacılar yeni türe, Tibetçede "değerli" anlamına gelen "rinpoche" sözcüğünü kullanarak zavacephale rinpoche adını verdi.

Morfoloji ve yaş tahmini

Fosilin yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında, uzun bacaklı, kısa kollu ve küçük uzuvlara sahip ergenlik dönemindeki genç bir dinozora ait olduğu tahmin ediliyor.

Kubbelerin işlevi tartışılıyor

Araştırmacılar, pachycephalosaurların kafatasındaki kubbemsi çıkıntıların yırtıcılara karşı savunma ya da vücut ısısını düzenleme işlevinden çok sürü içi rekabet, eş seçimi ve gösteriş gibi sosyo-cinsel davranışlarda kullanıldığını düşünüyor.

Lindsay Zanno (Kuzey Carolina Doğa Bilimleri Müzesi) çalışmanın yazarlarından biri olarak görüşünü şu sözlerle paylaştı: "Bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı görüş, bu kubbelerin sosyo-cinsel davranışlarda rol aldığı yönünde. Büyük ihtimalle eş seçerken rakipleri saf dışı bırakmak için kullanılıyordu."

Çalışmanın başyazarı, Moğolistan Bilimler Akademisi'nden paleontolog Tsogtbaatar Chinzorig, bu örneğin pachycephalosaur kafataslarındaki kubbe biçimli kemiksi çıkıntının evrimini anlamada kritik bir bulgu olduğunu vurguladı.

Çalışmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
3
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
4
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
5
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
6
Erdoğan: Şehit ve Gazi Yakınlarına Tahammülümüz Yok — Kura Töreninde 630 Atama
7
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)