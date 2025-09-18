Moğolistan'da Keşfedilen En Eski Pachycephalosaur Fosili: zavacephale rinpoche

Moğolistan'da Keşfedilen En Eski Pachycephalosaur: zavacephale rinpoche

Paleontologlar, Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde kubbeli kafatasıyla bilinen pachycephalosaur grubuna ait, bugüne dek bulunan en eski ve eksiksiz fosil kalıntılarını ortaya çıkardı.

Keşif ve buluntu detayları

Araştırmacılar, Doğu Gobi Havzasındaki Khuren Dukh bölgesinde iyi korunmuş omurga, kafatası, kalça ve uzuv kemiklerinin yanı sıra besinleri öğütmek için kullanıldığı düşünülen mide taşları (gastrolith) fosillerini tespit etti. Bilim insanları, bu kalıntıların yaklaşık 108 milyon yıl öncesine, Erken Kretase Dönemi'ne ait olduğunu ve bugüne kadar bilinen en eski ve en eksiksiz pachycephalosaur örneği olduğunu belirtti.

Yeni türe verilen isim

Araştırmacılar yeni türe, Tibetçede "değerli" anlamına gelen "rinpoche" sözcüğünü kullanarak zavacephale rinpoche adını verdi.

Morfoloji ve yaş tahmini

Fosilin yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında, uzun bacaklı, kısa kollu ve küçük uzuvlara sahip ergenlik dönemindeki genç bir dinozora ait olduğu tahmin ediliyor.

Kubbelerin işlevi tartışılıyor

Araştırmacılar, pachycephalosaurların kafatasındaki kubbemsi çıkıntıların yırtıcılara karşı savunma ya da vücut ısısını düzenleme işlevinden çok sürü içi rekabet, eş seçimi ve gösteriş gibi sosyo-cinsel davranışlarda kullanıldığını düşünüyor.

Lindsay Zanno (Kuzey Carolina Doğa Bilimleri Müzesi) çalışmanın yazarlarından biri olarak görüşünü şu sözlerle paylaştı: "Bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı görüş, bu kubbelerin sosyo-cinsel davranışlarda rol aldığı yönünde. Büyük ihtimalle eş seçerken rakipleri saf dışı bırakmak için kullanılıyordu."

Çalışmanın başyazarı, Moğolistan Bilimler Akademisi'nden paleontolog Tsogtbaatar Chinzorig, bu örneğin pachycephalosaur kafataslarındaki kubbe biçimli kemiksi çıkıntının evrimini anlamada kritik bir bulgu olduğunu vurguladı.

Çalışmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.