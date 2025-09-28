Moldova'da Parlamento Seçimi Sürüyor — Katılım %44'ü Aştı

Moldova'da parlamento seçimi için oy verme devam ediyor

Moldova'da milletvekili seçimi kapsamında oy kullanma işlemi sürüyor. Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 44'ü geçti.

Katılım ve geçerlilik

Buna göre, seçmenlerden en az üçte birinin oylamaya katılması nedeniyle seçimler geçerli kabul ediliyor.

Yurt dışı oyları ve güvenlik önlemleri

400 binden fazla Moldova vatandaşının yaşadığı ve 2 oylama yerinin açıldığı Rusya'nın başkenti Moskova başta olmak üzere, birçok ülkede oy kullanmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Seçimi yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemci izliyor. Sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak.

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yurt dışındaki bazı sandıklarda bomba ihbarı yapıldığı, bu konuda gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Parti liderlerinin açıklamaları

Cumhurbaşkanı Maya Sandu, kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS)'nin katıldığı seçimde oyunu başkent Kişinev'de kullandı. Oylama sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada Sandu, Moldova vatandaşlarını seçime katılmaya davet ederek, "Sıkıntıda olan Moldova'nın oyunuza ihtiyaç var. Oyunuzla ülkemizi kurtarabilirsiniz. Yarın geç olabilir. Hırsız ve hainlerin geleceğimizi satmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Sandu, seçim sürecine müdahale girişimlerinin tespit edildiğini belirterek ilgili kurumların bu konuda gerekli adımları atacağını söyledi. Ayrıca Facebook üzerinden paylaştığı görüntüde de seçimde ihlaller tespit ettiklerini belirterek, "Seçmenlerin sandıklara arabalarla taşınması, bomba tehditleri, suç örgütlerinin çalışması, oy pusulalarının değiştirilmesi gibi ihlaller var." ifadelerini kullandı.

Oyunu kullanan eski Cumhurbaşkanı ve Moldova Sosyalistler Partisi (PSRM) Başkanı İgor Dodon ise gazetecilere yaptığı açıklamada Batı'yı seçime müdahale etmekle suçlayarak, "Bu çok yanlış bir adım. Partimiz hem Doğu hem de Batı ile iyi ilişki kurmaktan yana." dedi.

Yarışan partiler ve barajlar

Moldova parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor. Seçime katılan siyasi partiler yüzde 5, parti koalisyonları yüzde 7, bağımsız adaylar ise yüzde 2 oy oranındaki seçim barajlarını aşabilirlerse parlamentoya girebilecek.

Seçim mücadelesinin iktidardaki Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nın kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloğu arasında geçmesi bekleniyor.