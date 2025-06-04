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Moldova'nın AB Üyeliği İçin 2025 Hedefi: Tüm Fasıllar Açılacak

AB, Moldova'nın üyeliği için 2025 sonuna kadar tüm fasılları açmayı planlıyor. Ülkenin AB entegrasyonu hız kazanıyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 22:54
Moldova'nın AB Üyeliği İçin 2025 Hedefi: Tüm Fasıllar Açılacak

AB, Moldova'nın Üyeliği İçin 2025 Sonunu Hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Moldova'nın Birliğe üyeliği için yıl sonuna kadar tüm müzakere fasıllarının açılması yönünde hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

Moldova-AB İlişkileri Zirvede

Kos, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Moldova Başbakanı Dorin Recean ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında, Moldova-AB ilişkilerinin "tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu" ifade etti. Kos, AB Komisyonunun Moldova'nın ilerlemesini değerlendiren raporların, 1. küme "Temeller", 2. küme "İç pazar" ve 6. küme "Dış ilişkiler" gibi konularda üye ülkelerle paylaşıldığını belirtti.

Kos, Moldova'nın üyeliği için "en kısa zamanda" 1. kümenin açılmasını istediğini vurgulayarak, "Yıl sonuna kadar tüm kümelerin paralel olarak açılması için hazırlıklar devam ediyor." şeklinde konuştu.

Moldova'nın AB Hedefi ve Zorluklar

Kallas, Moldova'nın AB'nin Somali ve Bosna'daki misyonlarına katkı sağladığını ve ülkenin AB üyeliği hedefinde "iyi ilerleme" kaydettiğini belirtti. Ayrıca, Rusya'nın Moldova hava sahasını ihlal ettiğini, enerjiyi şantaj aracı olarak kullandığını ve Moldova'nın demokrasisine müdahalede bulunduğunu savundu. Kallas, Moskova'nın yaklaşan parlamento seçimlerini etkilemek için farklı araçlar kullanma olasılığının mevcut olduğunu da ekledi.

Moldova Başbakanı Dorin Recean, "İnsani kriz yaratmaya yönelik dış müdahaleler ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimler" gibi zorluklarla mücadele ettiklerini belirterek, "Hedefimiz çok net. Yıl sonuna kadar (AB'yle) tüm müzakere fasıllarını açmayı hedefliyoruz." dedi.

AB'nin Fasılları Açma Kararı

AB, Mayıs 2021'de aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak amacıyla müzakere fasıllarını altı kümede gruplandırmaya karar vermişti. Moldova, 3 Mart 2022'de AB üyeliği için resmi başvuruda bulunmuş ve AB Konseyi 14 Aralık 2023'te bu ülkeyle üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

AB-Moldova Ortaklık Konseyi Toplantısı'na katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek...

AB-Moldova Ortaklık Konseyi Toplantısı'na katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Moldova Başbakanı Dorin Recean (fotoğrafta) ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos Brüksel’de ortak basın toplantısı düzenledi.

AB-Moldova Ortaklık Konseyi Toplantısı'na katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek...

AB-Moldova Ortaklık Konseyi Toplantısı'na katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Moldova Başbakanı Dorin Recean (fotoğrafta) ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos Brüksel’de ortak basın toplantısı düzenledi.

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