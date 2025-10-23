Molla Sadra'nın 'El-Esfârü'l Erbaa' Türkçe Tercümesi İran'da Tanıtıldı

İran'da 16. yüzyılın ünlü filozoflarından Molla Sadra'nın El-Esfârü'l Erbaa adlı eserinin Türkçe tercümesinin yayımlanması münasebetiyle "İran ve Türkiye'nin Ortak Felsefi Mirasının Hikmet-i Müteâliye Işığında Yeniden İnşası" adlı sempozyum Kum kentinde düzenlendi.

Etkinlik, Tahran Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla gerçekleştirildi. Başkent Tahran'da bulunan Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Golam Ali Haddad Adil, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, İranlı din adamları ve Türkiye'den akademisyenler programa katıldı.

Katılımcılar ve Çeviri Heyeti

Türkçe tercüme heyetinden eserin editörü Prof. Dr. Şamil Öçal, Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, Dr. Mustafa Borsbuğa, Prof. Dr. Hasan Akkanat, Doç. Dr. Fevzi Yiğit ve Dr. Mahmut Meçin etkinlikte hazır bulundu.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasında Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç şunları söyledi: "İran ve Türkiye arasında uzun yıllardır derin, köklü ve dostane ilişkiler var. Bu ilişkiler felsefi, dini, kültürel ve sosyal alanlarda geçmişten beri var ve düşünce ve akılcılık alanında da bu iki ülke birbirinden çok da uzak değil."

Kırlangıç, Molla Sadra dönemini "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek ekledi: "Düşünce dünyaları birbirine borçludur ve birbirlerinden etkilenmiştir. Yunan ve Suriye felsefesinde yaşanan durgunluk göz önüne alındığında, Molla Sadra, İslam felsefesinin gelişmesinde önemli rol oynayan bir gelişme ve ilerleme oluşturmuştur."

Molla Sadra'nın sözlerini tercüme etmenin zorluğuna dikkati çeken Kırlangıç, El-Esfârü'l Erbaa adlı eseri tercüme eden Türk akademisyenlere teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Şamil Öçal ise eserin tercümesi için yaklaşık 6 yıl emek veren Türk heyete teşekkür etti.

Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Golam Ali Haddad Adil, eserin Türkçeye çevrilmesini İran ve Türkiye arasında bilim ve hikmetin gelişmesi ve etkileşimi açısından "mübarek bir olay" olarak değerlendirdi. Haddad Adil, bu konferansın İran ve Türkiye arasındaki bilimsel ve hukuki kurumların etkileşiminin artmasına vesile olmasını umduğunu belirtti.

