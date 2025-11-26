Moriwaki: Manisa’da Asıl Risk Ova ve Yumuşak Zemin

Manisa 8. Kitap Fuarı’nda deprem bilinci ve değerlendirmeler

Manisa’da düzenlenen kitap fuarına katılan Japon deprem uzmanı, yüksek mimar ve inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, bölgedeki sismik hareketlilik ve risklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Manisa 8. Kitap Fuarı’ndaki söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelerek deprem bilinci üzerine bilgiler paylaşan Moriwaki, program sonunda öğrencilere kitap hediye etti ve daha sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Moriwaki, Ege Bölgesi’nde çok sayıda küçük ve ince fay hattı bulunduğunu belirterek, "Ege’de sık sık depremler olabilir. 2020 yılında Manisa, Muğla ve İzmir’de depremler yaşandı. Şimdi de sismik hareketlilik devam ediyor" dedi.

Balıkesir’deki depreme de değinen Moriwaki, bu sarsıntının fay hattı kaynaklı olmadığını ifade ederek, "Balıkesir’deki deprem fay hattı depremi değil, magmanın hareketine bağlı bir depremdir. Yunanistan’ın Santorini Adası’nda da her gün benzer depremler oluyor. Balıkesir’deki de o tip bir deprem" şeklinde konuştu.

Manisa ile ilgili değerlendirmesinde ise Moriwaki, "Manisa’da 2020’de yeni bir deprem yaşandı. Bu nedenle hemen büyük bir deprem beklemiyorum. Ancak İzmir’de deprem oluyorsa, buraya da etkisi olabilir" ifadelerini kullandı. Moriwaki ayrıca "Manisa’nın dağ tarafında büyük bir sıkıntı yok. Asıl risk, ova tarafında ve yumuşak zemin bulunan bölgelerde" diyerek özellikle ova ve zemin yapısına dikkat çekti.

MANİSA 8. KİTAP FUARI'NDA SÖYLEŞİ PROGRAMINA KATILAN JAPON DEPREM UZMANI MORİWAKİ, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK DEPREM BİLİNCİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞTI