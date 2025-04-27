Moskova'da Başarılı 'Kariyer Günleri' Programı Gerçekleşti

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen 'Kariyer Günleri' programı, Türk ve Rus öğrenciler için yeni kariyer fırsatları sunarak büyük ilgi gördü.

Program, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, Rus-Türk İş İnsanları Derneği (RTİB) Başkan Vekili Nurullah Bakır, RTİB Genel Müdürü Recep Haki ve birçok sektör temsilcisi ile Türk firmalarında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükelçi Bilgiç, açılış konuşmasında, Moskova'daki görevine 1,5 yıl önce başladığını belirterek, 'Kariyer Günleri', uluslararası öğrencilerimizi iş dünyasıyla buluşturmak için hayata geçirdiğim bir projeydi şeklinde konuştu. Programın Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilere olan katkısına değinen Bilgiç, ticaret ve ekonomik ilişkilerin öncelikli öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bilgiç, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 53 milyar dolar olduğunu belirterek, Türkiye'nin Rusya için en büyük üçüncü ihracat pazarı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Rus ekonomisinin büyümesiyle birlikte Türk şirketlerin Türkçe konuşan personele olan ihtiyacının arttığını ifade etti.

Kariyer Günleri ile birlikte, Rusya'da eğitim gören öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren Türk ve Rus şirketleriyle temas etmesinin hedeflendiğini söyleyen Bilgiç, 'Bu program, Türk şirketleri ve öğrenciler açısından büyük bir fayda sağlıyor' dedi. Ayrıca, etkinliğe katkıda bulunan destekçiler için de minnettarlığını ifade etti.

Moskova YEE Koordinatörü Yağcı, programın gelişim açısından önemli olduğunu belirterek, 'Kendimizi her zaman geliştirmekte fayda var' dedi. Kariyer Günleri programı, iş insanlarının kariyer tecrübelerini paylaşması ve katılımcılara yeni fırsatlar sunması açısından önemli bir platform oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla "Kariyer Günleri" programı düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, programda konuşma yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla "Kariyer Günleri" programı düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, programda konuşma yaptı.