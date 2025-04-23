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Moskova'da Bir Çocuk Büyükelçi: Burak Alp Şahin'den Dikkat Çeken Açıklamalar

Moskova Büyükelçisi Bilgiç, 23 Nisan'da 9 yaşındaki Burak Alp Şahin'e koltuğunu devretti. Şahin, Putin ile görüşmek istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:32
Moskova'da Bir Çocuk Büyükelçi: Burak Alp Şahin'den Dikkat Çeken Açıklamalar

23 Nisan'da Sıra Dışı Bir Tören

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, koltuğunu 9 yaşındaki Burak Alp Şahin'e devretti. Bu özel an, çocukların yaratıcı fikirlerini paylaşabilecekleri bir platform sunmak amacıyla düzenlenen "Ben büyükelçi olsam" konulu kompozisyon yarışması sonucunda gerçekleşti.

Burak Alp Şahin'in Vizyonu

Burak Alp Şahin, büyükelçilikte düzenlenen törene katılan diğer dereceye giren çocuklarla birlikte, büyükelçi yardımcıları olarak temsili görev aldı. Koltuğa oturduğunda, Rusça olarak Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini belirtti. Şahin, Putin'e hitaben, "Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin, Türkiye'nin yeni büyükelçisi olarak sizinle görüşmek ve konuşmak isterim." dedi.

Arkadaşlık ve İşbirliği

Burak Alp, büyükelçi olarak yapmayı düşündüğü diğer projeleri de anlatarak, Türk ve Rus çocukları büyükelçiliğe davet etmeyi ve onlarla çay içip sohbet etmeyi istediğini ifade etti. Şahin, "Rusya ile Türkiye'nin arasını güzel yapardım." şeklinde konuştu. Ayrıca, ekip çalışmasını teşvik eden bir yaklaşımı benimsediğini ve emir vermekten ziyade özgürce çalışmaya önem verdiğini belirtti.

Diğer Dereceye Giren Çocuklar

Yarışmada dereceye giren diğer çocuklar da hayallerini paylaştı. Yiğit Karagöz (13), Duru Asya Demirel (12), Gürbey Yiğit Arıkan (12), İbrahim Asaf Terzi (11), Milana Binici (7), ve Oğuz Kağan Sakarya (5), gelecekte büyükelçi olmaları halinde hangi projeleri gerçekleştirebileceklerini açıkladılar.

Büyükelçi Bilgiç'ten Hediyeler

Son olarak, büyükelçi Bilgiç, yarışmada dereceye giren tüm çocuklara armağanlar takdim ederek, gençlerin yaratıcılıklarına destek verdi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle...

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "Ben büyükelçi olsam" konulu kompozisyon yarışmasını kazanan 9 yaşındaki Burak Alp Şahin'e makamını temsili olarak devretti. Büyükelçilikte yapılan törene, kompozisyon yarışmasında dereceye giren çocuklar ve aileleri katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle...

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "Ben büyükelçi olsam" konulu kompozisyon yarışmasını kazanan 9 yaşındaki Burak Alp Şahin'e makamını temsili olarak devretti. Büyükelçilikte yapılan törene, kompozisyon yarışmasında dereceye giren çocuklar ve aileleri katıldı.

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