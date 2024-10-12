Moskova'da Filistin Halkına Destek Etkinliği Düzenlendi

Moskova'daki Dayanışma Etkinliği

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, ülkede yaşanan sıkıntıları dile getirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Filistin'in Durumu

Filistin'in Moskova Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen dayanışma etkinliğine Filistin ve Venezuela'nın büyükelçileri ile birçok kişi katıldı. Nofal, "Gazze'de yaşananlar, İsrail'in yarattığı büyük bir sorun. Saldırılar sonucu 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti" dedi.

Venezuela'nın Desteği

Venezuela'nın Moskova Büyükelçisi Jesus Rafael Salazar Velasquez de etkinlikte, "İsrail ve ABD'nin desteklediği ayrımcılığa karşıyız. Çocuklara ve sivillere karşı uygulanan soykırıma kayıtsız kalamayız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Amaçı

Katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Gazze'de hayatını kaybedenlere çiçek bıraktı ve Filistin lehine sloganlar attı. Uluslararası toplumun duruma duyarsız kaldığını belirten Oksana Hokonova, "Gazze'de etnik temizlik yapılıyor" diyerek endişelerini dile getirdi.

Gelecek Umutları

Moskova'daki Venezuela öğrencilerinden Alberto Alava, "Sadece Müslümanlar değil, bütün insanlar Filistin halkının yanındadır" diyerek desteklerini ifade etti.