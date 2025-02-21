Moskova'da Helal Ürünler Fuarı Açıldı: Ramazan İçin Hazırlıklar Başladı

Moskova'da Helal Ürünler Fuarı Kapılarını Açtı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, yaklaşan ramazan ayı öncesinde Müslüman toplumu için helal ürünlerin sergilendiği bir fuar düzenlendi. Bu organizasyon, Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Fuarın Açılışı ve Katılımcılar

Moskova Helal Endüstri Forumu kapsamında yer alan fuarın açılışını Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov gerçekleştirdi. Fuar, Rusya'nın farklı bölgelerinde üretilen çeşitli helal ürünlerin tanıtıldığı önemli bir platform oldu. Ayrıca, Türk firmaları da bu etkinlikte stant açarak ürünlerini sergiledi.

Müftü Alyautdinov'un Açıklamaları

Alyautdinov, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayı öncesinde Rusya’daki Müslüman toplumun bu tür organizasyonlar sayesinde yaşam tarzlarını sergileme fırsatını yakaladığını vurguladı. Müftü, bu organizasyonların büyük çaba gerektirdiğini ve her yıl bu tür çalışmaların arttığını ifade etti.

İhtiyaç Sahiplerine Yardım Projeleri

Ayrıca, Alyautdinov, ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik "3 Günde 5 Bin İftar" projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu proje, toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Uzmanlardan Bilgilendirme Toplantıları

Forum süresince, İslami yatırımlar ve finans, küçük ve orta ölçekli işletmeler, helal standardizasyon ve sertifikasyonu gibi konularla ilgili 30'dan fazla uzman bilgilendirme toplantıları gerçekleştirecek. Etkinlikler, 23 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.