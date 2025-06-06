Moskova'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazında Sokaklara Taşarak Coşkulu Kutlama Gerçekleştirdi

Moskova'da Kurban Bayramı Coşkusu!

Rusya'nın başkenti Moskova’da, Kurban Bayramı namazı için toplanan binlerce Müslüman, camilere sığmayarak sokaklara taştı. Sabahın erken saatlerinde başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere, Anıt Camisi, Tarihi Cami ve çeşitli alanlarda belirlenen namaz yerlerine akın eden Müslümanların, coşkulu bayram kutlaması dikkat çekti.

Cami Önleri ve Sokaklar Tıklım Tıklım Doldu

Camlere sığmayan birçok kişi, trafiğe kapatılan cadde, sokak ve parklarda namazlarını kıldı. Polis tarafından alınan güvenlik önlemleri eşliğinde, Müslümanlar beraberlerinde getirdikleri seccadeleri sererek uygun yerlerde saf tutarak bayram namazını gerçekleştirdi.

Dua ve Kutlama Mesajları

Bayram namazının ardından, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkı için dua edildi. Moskova Merkez Camisi'ndeki hutbe esnasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajları okundu.

Ülke Genelinde Bayram İhtişamı

Rusya genelinde de Müslümanlar, Kazan, Ufa, St. Petersburg, Yekaterinburg, Vladivostok ve Grozni gibi şehirlerde bayram namazını eda ederek, bu özel günü coşkuyla kutladı.

Rusya'nın başkenti Moskova’da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında akın ettiği camilere sığmayarak sokaklara taştı. Moskova'daki Müslümanlar, sabah erken saatlerde Kurban Bayramı namazını kılmak için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi, Tarihi Cami ve şehrin farklı yerlerinde bayram namazı için ayrılan özel alanlara gitti.

Rusya'nın başkenti Moskova’da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında akın ettiği camilere sığmayarak sokaklara taştı. Moskova'daki Müslümanlar, sabah erken saatlerde Kurban Bayramı namazını kılmak için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi, Tarihi Cami ve şehrin farklı yerlerinde bayram namazı için ayrılan özel alanlara gitti.