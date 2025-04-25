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Moskova'da Otonom Patlama: General Yaroslav Moskalik Hayatını Kaybetti

Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu Rus General Yaroslav Moskalik yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:02
Moskova'da Otonom Patlama: General Yaroslav Moskalik Hayatını Kaybetti

Moskova Bölgesindeki Patlama Sonrası Şok Gelişme

Rusya'nın Moskova bölgesinde şok edici bir olay meydana geldi. Otomobilin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Rusya Soruşturma Komitesi, Balaşiha kentinde bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bombanın patladığını duyurdu. Açıklamaya göre, patlama, el yapımı bir patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, Tümgeneral Moskalik bu trajik olayda yaşamını yitirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığına yer verildi. Moskova bölgesindeki bu trajik olay, Rus sosyal medyasında da geniş yankı buldu ve ölen kişinin kimliği hızla doğrulandı.

Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.

Rusya'nın Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin Rusya...

Rusya'nın Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği bildirildi.

Rusya'nın Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin Rusya...

Rusya'nın Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu hayatını kaybeden kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik olduğu belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bombanın infilak ettiği bildirildi.

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