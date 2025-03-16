Moskova Moda Haftası'nda Erdemoğlu'ndan Yeni Koleksiyon: 'Barlas'

Moskova Moda Haftası'nda Türk Tasarımcı Erdemoğlu Rüzgarı

Rusya’da düzenlenen Moskova Moda Haftası'nda, ünlü Türk moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, yeni koleksiyonu 'Barlas' ile dikkatleri üzerine çekti. Etkinlik, Moskova’nın Manej Sergi Salonu’nda gerçekleşirken, yaklaşık 200 tasarımcının katılımıyla moda dünyasının nabzı tutuldu.

Defilede Destekleyici İsimler

Erdemoğlu'nun defilesine, sinema oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu da podyumda yer alarak destek verdi. Etkinliğe Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç gibi önemli isimler de katıldı. Erdemoğlu, bu ikinci katılımında büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını dile getirerek, 'İlk defilemize gösterilen ilgi bizi çok motive etmişti. Bu yüzden bu sezon kadın koleksiyonum 'Barlas' ile geri dönmek istedim.' şeklinde konuştu.

Moskova Moda Haftası'nda Kültürlerarası Köprüler

Erdemoğlu, Rusya’daki yenilikçi moda anlayışının ve izleyicilerin tasarımlara olan ilgisinin son derece etkileyici olduğunu vurguladı. 'Koleksiyonuma duyulan ilgi, hikayemin Moskova’da güçlü bir yankı bulduğunu gösteriyor.' ifadelerini kullandı. Modanın kültürler arası bir köprü kurduğunu belirten Erdemoğlu, Moskova’da modaseverlerle buluşmanın harika bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Türk ve Rus Moda Sektörlerinin Sinerjisi

Türk ve Rus moda sektörleri arasında güçlü bir sinerji yaratabileceğini belirten Erdemoğlu, Türkiye’nin tekstil ve üretim alanındaki güçlü konumunu hatırlatarak, 'Yüksek kaliteli kumaşlarımız, işçiliğimiz ve zanaatkarlık geleneğimizle Rus tasarımcılar için önemli bir üretim partneri olabiliriz.' dedi. Ayrıca, Rusya’nın zengin kültürel mirasının Türk modacıları için büyük bir ilham kaynağı sunduğunu vurguladı.

Gelecek İşbirlikleri ve Fırsatlar

Erdemoğlu, iki ülke arasında koleksiyon işbirlikleri, ortak moda etkinlikleri ve tasarımcı değişim programlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu tür fırsatların yaratıcı ve ticari anlamda güçlü bir köprü kurabileceğini ifade etti. Moskova Moda Haftası’nı, Rusya’daki moda anlayışını deneyimlemek ve koleksiyonlarını uluslararası izleyici ile buluşturmak için çok önemli bir platform olarak nitelendirdi.

Uluslararası Yıldız Olma Yolunda

Erdemoğlu, bugüne kadar İtalya, Almanya, Dubai, Amsterdam ve Moskova gibi moda dünyasının önemli merkezlerinde koleksiyonlarını sergileme fırsatı bulduğu için mutluluk duyduğunu belirtti. 'Moda benim için sadece kıyafet tasarlamak değil, aynı zamanda duyguları ve kültürel kodları yansıtmanın bir yolu.' diyerek bu yaklaşımının uluslararası moda sahnesinde de karşılık bulduğunu vurguladı.

Rusya’da düzenlenen Moskova Moda Haftası’nda, Türkiye’den moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, yeni koleksiyonunu tanıttı. Moskova’da Manej Sergi Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 200 tasarımcıya ev sahipliği yapan moda haftasında Erdemoğlu, "Barlas" adını verdiği kadın koleksiyonunu sergiledi. Defileyi seyretmek için gelen Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, eşi Betül Aksoy Bilgiç, Erdemoğlunu ziyaret ederek tebrik etti.

Rusya’da düzenlenen Moskova Moda Haftası’nda, Türkiye’den moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, yeni koleksiyonunu tanıttı. Moskova’da Manej Sergi Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 200 tasarımcıya ev sahipliği yapan moda haftasında Erdemoğlu, "Barlas" adını verdiği kadın koleksiyonunu sergiledi. Defileyi seyretmek için gelen Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, eşi Betül Aksoy Bilgiç, Erdemoğlunu ziyaret ederek tebrik etti.