Mossad, Haziran Saldırıları Öncesi İran'a 100'den Fazla Yabancı Ajan Yerleştirdi

Kanal 13'e göre Mossad, hazirandaki saldırılardan önce İran'a 100'den fazla yabancı ajan yerleştirip gelişmiş füze sistemleri eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:35
Mossad, Haziran Saldırıları Öncesi İran'a 100'den Fazla Yabancı Ajan Yerleştirdi

Mossad, İran'a 100'den Fazla Yabancı Ajan Yerleştirdi

Kanal 13'te yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad, haziranda düzenlenen saldırılardan önce 100'den fazla yabancı ajanın İran'a yerleştirildiğini iddia etti.

Operasyon ve eğitim

Haberde, Mossad'ın saldırılardan önce İsrailli olmayan çok sayıda yabancı ajanı gelişmiş füze sistemleri konusunda eğittiği belirtildi.

Eğitim verilen ajanların 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren operasyonlar öncesinde İran'a konuşlandırıldığı ifade edildi.

Saldırıların hedefleri

İddialara göre bu ajanlar, kaçak yollarla ülkeye soktukları gelişmiş silahlarla, 13 Haziran'da başlayan saldırılar sırasında İran'a ait hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını imha etmekle görevlendirildi.

Mossad tarafından paylaşılan görüntüler

Haberde ayrıca, Mossad'ın üyelerinin İran'da hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını hedef aldığına ilişkin olduğu ileri sürülen görüntüleri 13 Haziran'da basınla paylaştığı hatırlatıldı.

İddialar Kanal 13'te yer aldı; haberdeki ifadeler ileri sürüldü şeklinde aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miryokefalon Zaferi'nin Yer Tespiti: Konya'da Yüzey Araştırması Tamamlandı
2
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Eşit Ücrette Uygulamadan Kaynaklı Sorun ve Kayıt Dışı İstihdam
3
Tokat Artova'da Devrilen Traktör: Sürücü Sadık İşeri Hayatını Kaybetti
4
ABD, Macaristan vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
5
İsviçre: İsrail'in Gazze kara saldırıları insani krizi derinleştiriyor
6
Hindistan: Pakistan ile Diyalog Sadece İkili Düzeyde
7
CHP'den AYM'ye 7554 Başvurusu: Zeytinlikler, Meralar ve Ormanlar İçin Yürütmeyi Durdurma Talebi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa