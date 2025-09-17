Mossad, Haziran Saldırıları Öncesi İran'a 100'den Fazla Yabancı Ajan Yerleştirdi

Mossad, İran'a 100'den Fazla Yabancı Ajan Yerleştirdi

Kanal 13'te yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad, haziranda düzenlenen saldırılardan önce 100'den fazla yabancı ajanın İran'a yerleştirildiğini iddia etti.

Operasyon ve eğitim

Haberde, Mossad'ın saldırılardan önce İsrailli olmayan çok sayıda yabancı ajanı gelişmiş füze sistemleri konusunda eğittiği belirtildi.

Eğitim verilen ajanların 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren operasyonlar öncesinde İran'a konuşlandırıldığı ifade edildi.

Saldırıların hedefleri

İddialara göre bu ajanlar, kaçak yollarla ülkeye soktukları gelişmiş silahlarla, 13 Haziran'da başlayan saldırılar sırasında İran'a ait hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını imha etmekle görevlendirildi.

Mossad tarafından paylaşılan görüntüler

Haberde ayrıca, Mossad'ın üyelerinin İran'da hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını hedef aldığına ilişkin olduğu ileri sürülen görüntüleri 13 Haziran'da basınla paylaştığı hatırlatıldı.

İddialar Kanal 13'te yer aldı; haberdeki ifadeler ileri sürüldü şeklinde aktarıldı.