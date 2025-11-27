MOTAŞ 30 Otobüs Şoförü Alımı — Malatya İstihdam Merkezi İlanı

MOTAŞ 30 Otobüs Şoförü Alımı: Başvurular Malatya İstihdam Merkezi Üzerinden

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ, Malatya İstihdam Merkezi aracılığıyla toplu ulaşım araçlarında istihdam edilmek üzere 30 otobüs şoförü alımı yapacağını duyurdu. Belediye hizmetlerine çözüm odaklı yaklaşımıyla bilinen Malatya Büyükşehir Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri buluşturan Malatya İstihdam Merkezi üzerinden bu ilanı yayımladı.

Projeler arasında yer alan Malatya İstihdam Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er in inisiyatifiyle iş arayanlara kariyer olanakları sunmaya devam ediyor. Personel ihtiyacını karşılamak amacıyla MOTAŞ, gerekli personel alım ilanını merkez üzerinden duyurmuştur.

Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler

Şoför olarak istihdam edilecek adaylarda aranan şartlar ve istenen belgeler şunlardır:

SRC1 veya SRC2 belgesi sahibi olmak.

Psikoteknik belgesine sahip olmak.

Sabıka kaydının bulunmaması.

MOTAŞ’a ait otobüslerde şoför olarak çalışabilecek olmak.

Ağır vasıta şoförlüğü deneyimi tercih sebebidir.

Sınav, Deneme Süresi ve Kura İşlemi

Adaylara en az 60 günlük deneme süresi uygulanacaktır. Ayrıca başvuranlar arasında Mesleki teknik yeterlilik sınavı gerçekleştirilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar arasından, noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle 30 asıl ve 30 yedek belirlenecektir.

İlan şartlarını taşımayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 28/11/2025 Saat 17.00.

