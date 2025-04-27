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Motokros Tutkunları Adana'da Kıyasıya Yarıştı

Adana'nın Kozan ilçesinde motokros severler, zorlu bir parkurda heyecan dolu yarışlar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 20:31
Motokros Tutkunları Adana'da Kıyasıya Yarıştı

Adana'nın Kozan İlçesinde Motokros Heyecanı

Adana'nın Kozan ilçesi, motokros tutkunlarını bir araya getiren heyecan dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özellikle Durmuşlu Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda, sporcular çamurlu, rampalı, çukurlu ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele ettiler.

Etkinliği izlemeye gelenler, sürücülerin sergilediği ustalıkla dolu anlara tanıklık ederek onların heyecanını paylaştı. Yarışın sonucunda dereceye giren sporculara, başarılarını taçlandıran kupa ve madalyaları verildi.

Birlikte Eğlencenin Tadını Çıktılar

Motokros tutkunlarının dolup taştığı bu etkinlik, sadece sporcular için değil, izleyiciler için de vazgeçilmez bir deneyim sundu. Katılımcılar, unutulmaz anılar biriktirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde motokrosçular yarıştı. Durmuşlu Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda...

Adana'nın Kozan ilçesinde motokrosçular yarıştı. Durmuşlu Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda sürücüler, çamurlu, rampalı, çukurlu ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde motokrosçular yarıştı. Durmuşlu Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda...

Adana'nın Kozan ilçesinde motokrosçular yarıştı. Durmuşlu Mahallesi'nde hazırlanan zorlu parkurda sürücüler, çamurlu, rampalı, çukurlu ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

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