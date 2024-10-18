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Motor Sporlarının Yıldızı: Genç Yeteneğin Yükselişi

Zayn Sofuoğlu, motor sporlarındaki yeteneğiyle dikkat çekiyor. Babası Kenan Sofuoğlu, genç yeteneği destekliyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:44
Motor Sporlarının Yıldızı: Genç Yeteneğin Yükselişi

Pistlerin Yıldızı: Zayn Sofuoğlu

Motor sporlarında parlayan genç yetenek Zayn Sofuoğlu, 12 yaşındaki Berkay Sarıay ile birlikte gelişim projelerine dahil olarak, uluslararası başarı hedefliyor.

Kenan Sofuoğlu'nun Gururu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, beş kez dünya şampiyonu olmasının yanı sıra, oğlu Zayn ve Berkay gibi gençleri destekleyerek motor sporlarındaki geleceği şekillendirme çabasında. Zayn, sadece 5 yaşında olmasına rağmen hem motosiklet hem de kartingde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Kenan Sofuoğlu, "Zayn, otomobil ve motosiklet kullanma konusunda çok yetenekli. Onun merakı ikimizin en büyük avantajı" şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Kenan Sofuoğlu, Zayn'in önümüzdeki yıl Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda en genç şampiyon olma potansiyeli taşıdığını belirtti. Ayrıca, 2025 yılında Zayn'in İngiltere'deki şampiyona için hazırlanacak olması, uluslararası arenada bir farkındalık yaratma hedeflerini destekliyor.

Zayn'ın Antrenman Hayatı

Baba Kenan, Zayn ile birlikte eğitim sürecini yönetirken, BOM Karting Takımı ile olan uyumlarını da vurguladı. "Yarış haftalarında yoğun antrenman yapıyoruz. Zayn’in bu işe olan sevgisi, gelişimini hızlandırıyor" diyen Sofuoğlu, oğlu Zayn'in pistteki başarısının ardındaki çalışmalara değindi.

Yeni Sıradışı Yetenek: Berkay Sarıay

12 yaşındaki Berkay Sarıay, Zayn ile birlikte antrenman yaparken, başarı hedeflerini gerçekleştirmek için çalışıyor. Kenan Sofuoğlu, Berkay'ı KNN54 Riders'a dahil ettiklerini ve onun potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Berkay, "Hedefim, Kenan abim ve Toprak abim gibi dünya şampiyonu olmak" diyerek geleceğe dair umut dolu olduğunu belirtti.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 5 yaşındaki oğlu Zayn (solda) ve yetenek projesine dahil ettiği 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ı (sağda) uluslararası pilot olabilmeleri için çalıştırıyor.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada)...

Motor sporlarında yetenekleri ve mücadelesiyle beğeni kazanan 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu (arkada), kendisinden yaş olarak büyüklerle mücadele ederek başarıya giden yolu hızlı kat edecek. Kenan Sofuoğlu; oğlu Zayn ve kendisinin keşfederek motosiklet sporuna başlattığı Berkay Sarıay'la (önde) ilgili gelecek hedeflerini, Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde AA ekibine değerlendirdi.

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