Motorin Fiyatlarına Rekor Zam Yarın Gece 00.00'da Geliyor: Depolarınızı Boş Bırakmayın!

MOTORİNE YENİ ZAM GELİYOR

Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisi sürüyor. Araç sahipleri için kötü haber, yeni haftada motorine zam bekleniyor. Ancak, benzinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.





YENİ ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarına göre, 13 Şubat Salı gününden itibaren motorine geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk bir zam yapılacak. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zam sonrası motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de ise 45,37 TL'ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39,29 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39,38 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 41,76 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 40,07 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 42,50 TL