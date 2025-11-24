Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Motorin litre fiyatında Salı gece 00:00’dan itibaren 2,44 TL indirim; 50 litrelik depo dolumunda yaklaşık 110 TL tasarruf sağlanacak. Ankara, İstanbul ve İzmir’de etkisi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 13:12
Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Rekor düşüş pompaya yansıyor

Türkiye'de motorin fiyatlarında uzun süredir beklenen büyük indirimin pompaya yansıyacağı duyuruldu. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 2,44 TL düşüş uygulanacak.

İndirim, küresel petrol piyasalarındaki sakinleşme ve döviz kurundaki son hareketliliklerin etkisiyle hayata geçiriliyor. Sektör temsilcileri, pompa fiyatlarına yapılacak bu ayarlamanın tüketicinin cebine doğrudan yansıyacağını belirtti.

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

İndirim ne zaman yürürlüğe girecek?

Akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıtacağı bu dev indirim, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece saat 00:00 itibarıyla devreye girecek. Buna göre 50 litrelik standart bir motorin deposunu dolduran bir araç sahibinin ortalama 110 TL daha az ödeme yapacağı hesaplandı.

Büyük şehirlerde beklenen fiyat değişimleri

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde motorin litre fiyatlarında ortalama düşüşler bekleniyor. Fiyatların akaryakıt dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebileceği belirtildi.

Uyarı: İndirim pompaya yansıtıldıktan sonra istasyon bazında farklılıklar olabilir; güncel fiyatlar için tüketicilerin bulunduğu bölgedeki istasyonları kontrol etmesi önerilir.

İLGİLİ HABERLER

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?