Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Rekor düşüş pompaya yansıyor

Türkiye'de motorin fiyatlarında uzun süredir beklenen büyük indirimin pompaya yansıyacağı duyuruldu. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında 2,44 TL düşüş uygulanacak.

İndirim, küresel petrol piyasalarındaki sakinleşme ve döviz kurundaki son hareketliliklerin etkisiyle hayata geçiriliyor. Sektör temsilcileri, pompa fiyatlarına yapılacak bu ayarlamanın tüketicinin cebine doğrudan yansıyacağını belirtti.

İndirim ne zaman yürürlüğe girecek?

Akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıtacağı bu dev indirim, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece saat 00:00 itibarıyla devreye girecek. Buna göre 50 litrelik standart bir motorin deposunu dolduran bir araç sahibinin ortalama 110 TL daha az ödeme yapacağı hesaplandı.

Büyük şehirlerde beklenen fiyat değişimleri

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde motorin litre fiyatlarında ortalama düşüşler bekleniyor. Fiyatların akaryakıt dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebileceği belirtildi.

Uyarı: İndirim pompaya yansıtıldıktan sonra istasyon bazında farklılıklar olabilir; güncel fiyatlar için tüketicilerin bulunduğu bölgedeki istasyonları kontrol etmesi önerilir.