Motosiklet Tutkunları Fatih Sultan Mehmet'i Anmak İçin Çanakkale'de Buluştu

Fatih Sultan Mehmet İçin Motor Turu

Osmanlı Motosiklet Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, İstanbul'dan yola çıkan 110 motosikletli, Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılında anmak üzere Çanakkale'de bir araya geldi. Motosiklet tutkunları, ilk olarak Fatih Camisi'nde bulunan türbeye giderek dua etti.

Çanakkale'ye Ulaşım ve Ziyaretler

Daha sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçerek kente ulaştılar. Burada Troya Atı önünde fotoğraf çektiren grup, ardından tarihi ve turistik mekanları gezme fırsatı buldu. Çanakkale Şehitler Abidesi, Conkbayırı, 57. Alay Şehitliği gibi önemli yerler ziyaret edildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Grup, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde saygı duruşu gerçekleştirip İstiklal Marşı'nı okuyarak, şehitlere olan saygılarını gösterdi.

Dernek Üyeleri Gelecek Planlarını Paylaştı

Osmanlı Motosiklet Derneği'nin Genel Başkanı Burçin Özsayar, her yıl düzenledikleri ecdat ziyaretlerine Türkiye'nin birçok kentinden katılım olduğunu, bu yıl 8-9 ilden toplamda 110 motorcunun Çanakkale'de buluştuğunu ifade etti.

Dernek Başkan Yardımcısı Selçuk Damaoğlu gelecekte uluslararası etkinliklere katılmayı da planladıklarını belirtti. İzmir Şube Başkanı Sedat Ertürk, İzmir'den 35 motosikletli olarak etkinliğe katıldıklarını ve Osmanlı ruhunu yaşatmanın önemine dikkat çekti.

Baba-Oğul Geleneği

Etkinliğe, Mehmet Emin Güneş gibi baba-oğul ilişkilerinin de ön planda olduğu katılımlar oldu. Güneş, motosikletle Çanakkale'ye gelmekten gurur duyduğunu ve bu etkinliğin tarih bilincini artırdığını belirtti.

Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılında anmak için İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 110 motosikletli Çanakkale'ye geldi.

Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılında anmak için İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 110 motosikletli Çanakkale'ye geldi.