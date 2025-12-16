DOLAR
Motosikletli Arama-Kurtarma: Zonguldak Ekibi AFAD Akreditasyonu İçin Hazırlanıyor

Zonguldak Motosiklet Sevdalıları, 30 kişilik motorize gönüllü arama-kurtarma ekibiyle AFAD akreditasyonu için eğitimlerini tamamladı ve sınava hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:42
AFAD eğitimlerini tamamlayarak akreditasyona yöneliyor

Türkiye genelinde 232 binden fazla katılımcısı bulunan Zonguldak Motosiklet Sevdalıları Grubu, 30 kişilik motorize gönüllü arama ve kurtarma ekibi ile AFAD tarafından akredite olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak Motosiklet Sevdalıları Grubu Ekip Başkanı Ali Sarol, AFAD tarafından verilen eğitimlerin ardından gönüllü arama ve kurtarma ekibi olarak akreditasyon alma yolunda olduklarını belirtti.

Ali Sarol yaptığı açıklamada, "AFAD Zonguldak İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kozlu TTK Müessesesinde bulunan eğitim alanında AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamladık. Türkiye’nin ve bölgemizin ilk motosikletli, motorize 30 kişilik gönüllü arama ve kurtarma ekibi olarak akreditasyon sınavını geçerek ekibimizi kurmuş bulunmaktayız. Ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah utandırmasın" dedi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde Alaplı Temsilcisi olarak Tapu Müdürlüğü personeli Murat Kande da yer aldı.

