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Mozambik'te Chido Kasırgası: 34 Ölü, 175 Bin Etkilenmiş

Mozambik'te Chido Kasırgası sonucunda 34 kişi hayatını kaybetti. 175 bin kişi etkilendi, birçok ev ve işletme hasar gördü.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:41
Mozambik'te Chido Kasırgası: 34 Ölü, 175 Bin Etkilenmiş

Mozambik'te Chido Kasırgası'nın Vahim Sonuçları

Mozambik'te etkili olan Chido Kasırgası, ülke genelinde büyük yıkıma yol açarak 34 kişinin ölümüne neden oldu. Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamaya göre, kasırga 15 Aralık tarihinden bu yana Hint Okyanusu sahillerini etkisi altına aldı.

Ölümler ve Zarar

Kasırgadan etkilenenlerin sayısının yaklaşık 175 bin olduğu, 12 bine yakın hanenin ağır hasar gördüğü ve 23 bin 500'den fazla hanenin tamamen yıkıldığı bildirildi. Öte yandan, saatte 260 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle 5 ibadethane, 9 okul ve 34 sağlık ocağı da hasar aldı. Ayrıca, 170 balıkçı teknesi tamamen parçalandı.

Kasırganın Geçmişi

Chido Kasırgası, 14 Aralık tarihinde iklim krizinden olumsuz etkilenen Fransız kolonisi Mayotte'u vurmuştu. Mayotte'daki yetkililer, resmi kayıtlara göre kasırgada 21 kişinin öldüğünü, 45'i ağır toplamda 1373 kişinin yaralandığını bildirdi. Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville ise, can kaybı sayısının yüzlerce olabileceği uyarısında bulundu.

Son Durum

Chido Kasırgası'nın Mozambik ve Malavi'yi vurmasının ardından, bu gece itibarıyla Zimbabve'ye ulaşması bekleniyor. Durumun ciddiyetiyle ilgili daha fazla bilgi ve yardım çağrısı yapılması bekleniyor.

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