Mozambik'te Kurban Bayramı Hazırlıkları Coşkuyla Sürüyor

Mozambik'in Tete şehrinde, Kurban Bayramı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Zambezi Nehri kıyısında toplanan halk, geleneksel bayram öncesi temizliğini gerçekleştiriyor. Erken saatlerde nehir kıyısına gelen kadınlar ve çocuklar, giysi, halı ve kilimlerini geleneksel yöntemlerle yıkıyor.

Aynı zamanda, kentte yaygın olarak kullanılan motosikletler de sahipleri tarafından titizlikle temizleniyor. Bu temizlik çalışmaları, Tete halkının bayram öncesi duyduğu coşkuyu ve bölgenin kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.

Tete'nin nehir kenarındaki hareketli ortam, bayram ruhunu hissettirirken, bölgeye özgü renkli görüntüler de oluşturuyor.

Mozambik'in Tete kentinde Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdüren halk, Zambezi Nehri kıyısında giysi, halı ve motosikletlerini yıkadı.

Mozambik'in Tete kentinde Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdüren halk, Zambezi Nehri kıyısında giysi, halı ve motosikletlerini yıkadı.